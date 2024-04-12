Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı

Kaynak: AA
Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

İlçede karların erimesiyle Çay Mahallesi'nden geçen Badişan Deresi'nin debisi yükseldi.

Dere yatağından taşan sular mahalledeki bazı evlerde baskına yol açtı, ahırlarda bulunan bazı koyunların ise telef olduğu öğrenildi.

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İhbar üzerine söz konusu mahallede çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makineleriyle yeni hat açarak mahalle ve evlerde biriken suyu tahliye etti.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, taşkın ihbarı aldıkları ilk anda ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, "Ekiplerimizi Çay Mahallesi'ne sevk edip olaya müdahale ettik. Ekipler dere yatağını temizleyerek taşkına karşı tedbir alarak evlerde biriken suları da tahliye etti. Su baskını sebebiyle maddi hasar oluştu. Can kaybımız yok." dedi.

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