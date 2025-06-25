Patpat kazalarına karşı jandarma teyakkuzda

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerinin traktör ve tarım araçlarına yönelik denetimleri sürüyor. Yıl boyu artılarak sürdürüleceği belirtilen bu yılki denetimlerde 4 bin 86 araç ve sürücü denetlendi, kurallara uymayan, araçlarında eksiklik bulunan 183 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 72 araç ile 13 sürücü trafikten menedildi. Denetimler sırasında traktör kazaları sırasında sürücüye yaşam boşluğu sağlayarak hayat kurtaran rops demiri kontrolü de yapıldı. Rops demiri bulundurmayan 125 kişiye cezai işlem uygulandı.

'PATPAT" KAZALARI AZALDI

2023 yılında 6'sı ölümlü, 66'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 72, 2024 yılında 8 ölümlü, 66 yaralanmalı olmak üzere toplam 74 kaza, 2025 yılında ise bugüne kadar sadece 2 ölümlü, 15 yaralanmalı toplam 17 traktör kazası kayıtlara geçti. Jandarma kayıtlarına göre, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım araçlarının karıştığı kazalarda düşüş yaşandı. 2023 yılında 25 kazada 38 kişi yaralanırken, 2024'te 15 kazada 20 kişi, 2025 yılı içerisinde ise bugüne kadar yaşanan 8 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaların büyük çoğunluğunun engebeli ve eğimli arazilerde devrilme, çamurlu zeminde kayma ve aşırı hız nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

'MUTLAKA ROPS DEMİRİ KULLANILMALI'

Yetkililer tarafından, patpat tipi tarım araçlarının sadece tarım arazilerinde kullanım için üretildiği, kara yolunda kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, bu tür ihlallerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi. Sürücülere, "Traktörlerde mutlaka rops demiri kullanılmalı, römorklara reflektör takılmalı, araçlar düşük hızla kullanılmalı ve aşırı yük taşınmamalı'" uyarılarında bulunuldu.