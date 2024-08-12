Patreon App Store'dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Patreon App Store'dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya

Apple içerik oluşturucuları desteklenmeyen üçüncü taraf faturalandırma seçeneklerini kullanmaya devam ederse veya Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemini kullanmak yerine iOS'ta işlemleri devre dışı bırakırsa Patreon'u App Store'dan kaldırmakla tehdit etti.

Apple, iOS uygulamasındaki üyelikte yapılacak yaklaşan değişiklikler hakkında Patreon içerik oluşturucularına gönderdiği bir blog yazısı ve e-postada, tüm içerik oluşturucuları Kasım 2025'e kadar Apple'ın abonelik faturalandırmasına taşımak için 16 aylık bir geçiş sürecini başlattığını bildirdi.

Patreon ayrıca yaratıcılara Kasım 2024 itibarıyla abonelik faturalandırmasına geçeceğini bildirdi, ancak Apple'ın komisyonunu karşılamak için üyeliklerini daha yüksek bir ücretle fiyatlandırmaya mı yoksa ücreti kendilerinin mi üstlenmek istediklerine karar verebilecekler.

Duyuru, Apple'ın App Store kurallarının nasıl eşitsiz bir şekilde uygulandığına dair başka bir örnek teşkil ediyor; Apple'ın geçmişte, teknoloji devinin antitröst sorunları nedeniyle dava açtığı Fortnite yapımcısı Epic Games de dahil olmak üzere eleştirmenlerden gelen bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı bir durum.

Epic Games, mahkemenin Apple'ın tekelci olmadığına karar vermesiyle bu davayı büyük ölçüde kaybetmiş olsa da iPhone üreticisinin uygulamalarının içinde diğer ödeme seçeneklerine bağlantılar sağlaması gerektiğine karar verdi. Sonuç olarak, Apple artık geliştiricilerin aboneliklerini bir web sitesine bağlantılar aracılığıyla tanıtmalarına izin veriyor. Ancak standart %30 yerine %27 komisyonla veya ikinci yılda otomatik yenilenen abonelikler için %15 yerine %12 alıyor. Apple'ın mahkemenin ihtiyati tedbirine uyması hala mahkemede mücadele ediliyor.

Apple'ın kurallarına ve politikalarına rağmen, Patreon gri alanda varlığını sürdürüyordu; abonelik tabanlı tekliflerinden bazıları uygulamasında tüketilebilirken diğerleri tüketilemedi. Patreon istisnasının bir diğer olası nedeni de birçok kullanıcının yaratıcıları ve içerikleri keşfetmek için Patreon'a gelmemesiydi.

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