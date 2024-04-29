Patriot krizinde gözler Türkiye'ye çevrildi. İspanya reddetti. Yunanistan ABD'den güvence istiyor

Resmi kaynaklara göre İspanya’nın elinde şu an 4 adet patriot sistemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Çünkü bu patriot ülkemizin Suriye sınırında konuşlu. İspanya'ya elindeki patriotları Ukrayna’ya kaydırması hakkında yapılan baskıların merkezinde de Türkiye'deki patriotlar bulunuyor. Kimi ülkeler İspanya'ya “Türkiye'deki patriotunu Ukrayna'ya gönder. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Suriye sınırından Türkiye'ye ne tehlike gelecek ki?” şeklinde baskıda bulundukları son günlerde pek çok İspanyol gazetesinde gündem oldu.

Patriot krizi hakkında yaptığı derinlikli analizlerle dikkat çeken Prof. Dr. Sedat Laçiner, yeni videosunda söz konusu krizin ülkemizi ilgilendiren tarafları hakkında önemli açıklama ve yorumlarda bulundu.

İSPANYA, TÜRKİYE'DEKİ PATRİOTUNU VERECEK Mİ?

Batılı ülkelerin İspanya’ya Türkiye’nin patriota ihtiyacı olmadığına ikna etme girişimleri hakkında yorumlarını paylaşan Laçiner “Bana sorarsanız biraz böyle fitlemek gibi, İspanya ile Türkiye arasında Belki bir sıkıntı çıkarma çabası gibi de değerlendirilebilir. Bana çok iyi niyetli bir çaba gibi gelmedi ve İspanya'ya bu baskı yapıldı. Türkiye'deki patriotun Ukrayna'ya kaydırılması istendi. Fakat İspanya bunu kabul etmedi” diye konuştu.

İspanya'nın Türkiye’deki patriotunu Ukrayna’ya kaydırmayı reddetmesi üzerine geri kalan üç patriot sisteminden en az birini ama mümkünse daha fazlasını Ukrayna'ya vermesi yönündeki teklifin de reddedildiğini bildiren Laçiner, El País Gazetesi’nde çıkan bir habere dikkat çekti. Gazete de çıkan haberde “İspanya bu baskılar sonucunda patriot sistemlerini göndermeyecek fakat elinde bulunan petriot sistemine uyumlu füzelerden bir kısmını Ukrayna'ya göndermeyi kabul etti” denildiğini belirten profesör, yaşanan gelişmeler hakkında “Türkiye'nin de takip etmesi gereken bir konudur. Çünkü İspanyollara ait Türkiye'deki Patriot sistemi Türkiye'den gider ise Türkiye güvenliğinde de tabii ki bir açık olacaktır” iddiasında bulundu.

YUNANİSTAN BASKI ALTINDA

İspanya’ya yapılan baskılardan bahsettikten sonra sözü Yunanistan'a getiren Laçiner, Yunanistan'ın elinde hem patriot hem de Rus yapımı S300 hava savunma sisteminin olduğu söyledi. Sözlerinin devamında Yunanistan'ın sahip olduğu S300’ün Girit adasında bulunduğunu ifade eden Laçiner, bunun Türkiye’ye dönük olduğunun altını çizdi. Yunanlıların konuda artan baskılar karşısında S300'ü verip karşılığında patriot istediği bilgisini takipçileriyle paylaşan Laçiner, “Yunanlılar da tabii uyanık davranıyorlar. Ellerindeki eskimiş, neredeyse çöp olmuş S300 verecekler, yerine en son model patriot alacaklar. Bundan Ukrayna'nın karı ne? Bugün bir patriot sipariş vermiş olsanız onun üretilmesi vesaire birkaç yıl alır ama Yunanistan diyor ki ‘Elimde S300 var. Bunu hemen vereyim. Sen de S300’ü ver’ dedi ama son gelinen noktada Yunanistan bundan da vazgeçti” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis son yaptığı açıklamaların birinde “Caydırıcılık kabiliyetimiz açısından hayati önem taşıyor bu hava savunma sistemleri ve bunları devretmemiz mümkün değil” demecini, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın “Yunanistan, Lüksemburg değildir. Bütün komşularımız da öyle en iyisinden komşular değil. Bize karanfil atmıyorlar, çiçek atmıyorlar” açıklamasıyla beraber okunması gerektiğini belirten Laçiner, Yunanistan’ın Türkiye’yi ima ederek “Kötü niyetleri var. Bize saldırma niyetleri var” demeye getirdiğini iddia etti.

Nikos Dendias’ın “Savunma sanayimizi güçlendirmemiz gerekiyor özellikle uçak savarlar, hava savunma sistemi almamız gerekiyor ve İHA’lara karşıi dronlara karşı ayrı bir gök kubbe oluşturmamız gerekiyor. İki gökkubbe oluşturmalıyız. Bir tanesi normal füze ve uçaklara karşı, bir diğeri ise İHA’lara karşı olmalı” sözlerinin de oldukça önemli olduğunun altını çizen Laçiner, Yunanistan'ın söz konusu iki gök kubbeyi oluşturabilmek için en az 2 milyar euro ayırdığını ve bütün bu yatırımların Türkiye'ye karşı yapıldığını iddia etti.

ABD PATRİOT İÇİN TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA MI ALACAK?

Yunan basınında konuyla ilgili çıkan dedikodulara da değinmeyi ihmal etmeyen Laçiner, Yunanistan'ın artan baskılar sonucunda ABD’den Türkiye'ye karşı bazı güvenceler istediğini, bunların yerine getirilmesi durumunda elimindeki patriot ve S300’leri Ukrayna'ya vermeyi kabul ettiğini belirtti. Konu hakkında “Bence bu çok önemli bir husus. Bunun detaylarına bakmakta fayda var. Yunanistan Amerika'dan ne istedi Amerika, Yunanistan'a neyi vermeye hazır neyi vermeye hazır değil yani bu konunun ben Yunan siyasilerin söylediği gibi kapandığı kanaatinde değilim. Yunanistan'ın elindeki patriotları ve S300'ü Ukrayna'ya kaydırması, Amerika için şu anda çok Hayati görünüyor, oçk önemli görünüyor. Yunanistan'ı ikna etmek için pek çok şey yapabilirler. Ancak bunu yaparken Türkiye'yi kızdırırsa o zaman da başka sıkıntılar doğacaktır” diye konuştu.