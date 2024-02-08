Patronlar kulubü TÜSİAD'tan tarikat çıkışı

Patronlar kulubü TÜSİAD'a yeniden başkan seçilen Orhan Turan Olağan Genel Kurulda konuştu, "Çağı yakalamamızı sağlayacak olan eğitim sistemi ezberci değil, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi öncelemekten geçer. Bilimin yol göstericiliğine sıkı sıkı sarılmalıyız" dedi

TARİKATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında bilime dikkat çeken, değerli öğrencilerin yurtdışına gittiğini hatırlatan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Bilimin yol göstericiliğine sıkı sıkı sarılmalıyız. Bu sistemde cemaat ve tarikatlara da siyasetle ilişkilendirilen yapılara da yer olmaması gerekir. Unutmayalım ki geleceğimizi üzerine inşa edeceğimiz en önemli sütunlarından biri insan. Belki de en önemlisi. Bu temeli tahkim etmeliyiz" şeklinde konuştu.