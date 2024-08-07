Patronların Başkanından iktidara Instagram tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Patronların Başkanından iktidara Instagram tepkisi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Instagram'ın kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, “Kanunlara uyulmuyorsa orada belli yaptırımlar uygulanabilir. Topyekün kapatmayı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin en büyük önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu belirterek, enflasyonun tek haneye düşürülmedi sürece hiçbir şey yapma şansının olmadığına dikkat çekti.

CNBC-e yayınına katılan Turan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“AVRUPA İLE KÖTÜ OLMA ŞANSIMIZ YOK”

Belirsizliğin çok olduğu bir dönemden geçiyoruz. Trump'ın kazanması durumunda Rusya-Ukrayna savaşının biteceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir potansiyel var. Orta Doğu Türkiye ihracatı için önemli. Türkiye, Bangladeş'le değil Fransa ile rekabet etmeli. Avrupa ile kötü olma şansımız yok. İhracatımızın yüzde 50'sini oraya yapıyoruz. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri faktör verimlilikte artış olmaması.

“INSTAGRAM’IN KAPATILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

Instagram'ın kısıtlanmasını doğru bulmuyorum. Kanunlara uyulmuyorsa orada belli yaptırımlar uygulanabilir. Topyekün kapatmayı doğru bulmuyoruz.

Son iki yılda iş dünyasında finansman ve insan kaynağı sıkıntısı var. Nitelikli insan kaynağı yaratamazsanız katma değer oluşturamıyorsunuz. Faiz indirimini konuşmak için biraz erken.

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