Pavarotti’nin mirasçısı Pene Pati CRR’de

Opera sahnelerinde "güneş ışığı dolu altın sesi" olarak tanımlanan Samoa kökenli tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ünlü tenorun geniş ve etkileyici repertuvarı, aşk ve trajediyi işleyen aryalardan oluşuyor.

CRR gerçekleşecek konserin ilk yarısında, Pati’nin güçlü sesi ve duygusal yorumuyla, İtalyan ve Fransız opera geleneğinin en seçkin aryalarına yer verilecek. Gioachino Rossini’nin Hırsız Saksağan uvertürüyle başlayacak olan programda, "La Danza" ile Rossini’nin enerjik tınıları, Donizetti'nin L'elisir d'amore operasından “Una furtiva lagrima” ile aşkın hüzünlü dokusu, Gounod'un Faust operasından “Salut! Demeure chaste et pure” ile derin bir zarafet, Puccini'nin Manon Lescauteserinden “Intermezzo” ile dokunaklı bir atmosfer ve La Bohème’den “Che gelida manina” ile romantizmin zirvesi sahnede hayat bulacak. Ayrıca, Massenet'nin Manon operasından “En fermant les yeux”, Verdi'nin Rigoletto eserinden “Questa o quella” ve Gounod’un Roméo et Juliette operasından “L’amour!... Ah! Lève-toi, soleil!” de Pati'nin yorumu ile dinleyiciye ulaşacak.

Konserin ikinci yarısında, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, Felix Mendelssohn'un 4. Senfonisi'ni seslendirecek. "İtalyan Senfonisi" olarak da bilinen bu başyapıt, İtalya’nın renkli ve coşkulu havasını yansıtan bölümleriyle dinleyicileri farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

16 Kasım Cumartesi saat 20:00’de gerçekleşecek konserin biletleri 40 ve 90 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

FAZIL SAY’IN ESERİNİ DÜNYA PRÖMİYERİNDE SESLENDİRECEK

2022 yılında Warner Classics’ten yayınladığı ilk albümüyle Opus Klasik Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü'nü alan Pene Pati, Opera Eleştirmenleri Ödülleri'nde En İyi Erkek Şarkıcı seçildi. Dana önce Paris Ulusal Operası, San Francisco Operası, Berlin ve Viyana Devlet Operası gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde yer aldı. 2024/25 sezonunda Paris Ulusal Operası, Covent Garden ve Metropolitan Opera’da önemli roller üstlenecek olan Pati, 6-7 Kasım’da Luzern Senfoni Orkestrası ile Fazıl Say’in "Mozart ve Mevlâna" eserinin dünya prömiyerini seslendirmeye hazırlanıyor.