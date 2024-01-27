Pavyon fiyatlarına yüzde 100 zam geldi. Sakın gitmeyin malınızı mülkünüzü alırlar

Fragmanları yayınlandıktan sonra günlerce gündemde kalan, sosyal medyada rekor kıran oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şair Yılmaz Erdoğan’ın hem yazdığı hem de başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü perşembe akşamı ekrana geldi.

Dizi sonrası pavyon ücretlerine zam yapıldı. Hazar Ergüçlü’nün ünlü ‘pavyon dansı’ndan sonra fiyatlara “Dilber” zammı uygulandığı belirtildi. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere “Dilber” karakteriyle ilgi gören pavyonlarda fiyatlar iki katına çıktı.

Birçok işletme fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yaptı. Bir süre önce İzmir’deki Broadway isimli pavyonda, müşteriye çıkan 284 bin TL’lik fatura ilgi çekmişti. Birçok kullanıcı bu faturayı anarak, “Şu anda 1 milyon olmuştur” diye yorumladılar.