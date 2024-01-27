Pavyon fiyatlarına yüzde 100 zam geldi. Sakın gitmeyin malınızı mülkünüzü alırlar

Kaynak: Cumhuriyet
Pavyon fiyatlarına yüzde 100 zam geldi. Sakın gitmeyin malınızı mülkünüzü alırlar
‘İnci Taneleri‘ dizisindeki Dilber karakterinin sosyal medyada yarattığı etki sonucunda pavyonlara yüzde 100 zam yapıldı. Birkaç ay önce İzmir’deki bir pavyonda, müşterinin ödediği 284 bin TL’lik faturayı anımsayanlar “Artışla birlikte fiyat 1 milyon olmuştur” dediler.

Fragmanları yayınlandıktan sonra günlerce gündemde kalan, sosyal medyada rekor kıran oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şair Yılmaz Erdoğan’ın hem yazdığı hem de başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü perşembe akşamı ekrana geldi.

Dizi sonrası pavyon ücretlerine zam yapıldı. Hazar Ergüçlü’nün ünlü ‘pavyon dansı’ndan sonra fiyatlara “Dilber” zammı uygulandığı belirtildi. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere “Dilber” karakteriyle ilgi gören pavyonlarda fiyatlar iki katına çıktı.

Birçok işletme fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yaptı. Bir süre önce İzmir’deki Broadway isimli pavyonda, müşteriye çıkan 284 bin TL’lik fatura ilgi çekmişti. Birçok kullanıcı bu faturayı anarak, “Şu anda 1 milyon olmuştur” diye yorumladılar.

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