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Orduspor sahalara dönüyor

Orduspor yeniden sahalara dönüyor. Ekonomik nedenlerden dolayı kapanan kulüp, Mart 2023'te 2. Amatör Kulüp olarak yeniden sahalarda olması bekleniyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:41
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Paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı: Orduspor geri dönüyor

Orduspor sahalara dönüyor
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Orduspor'un yeniden aktif hale gelebilmesi için verilen çabalarda sona gelindi.

Ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir herhangi bir ligde yer almayan Karadeniz temsilcisinin sahalara dönmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

'ÇOK UĞRAŞTIK AMA DEĞDİ'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Çok uğraştık ama değdi. Ordu'muzun ve ülkemizin marka değerlerinden biri olan, UEFA Kupası'nda ülkemizi temsil eden, yıllardır entübe hasta misali sahalardan uzak 188 TFF sicili nolu Orduspor'umuz, Mart 2023'te 2. Amatör Küme'de sahalara dönüyor. Hazırlıklara başladık." paylaşımında bulundu.

Vali Sonel'in paylaşımı sosyal medyada taraftarlardan destek gördü.

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