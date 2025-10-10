Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Acun Ilıcalı katıldığı bir programda yeni dönem yarışmacıları ve yapılan hazırlıklarla ilgil bilgi verdi.

Survivor'un yeni sezonu için kesinleşen isimlerden ilkini de açıklayan Acun Ilıcalı, yarışmada olacak yarışmacılardan birinin Bayhan olduğunu da duyurmuştu. Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve çok beğeni alan Gassal dizisinde rol alan Bayhan şimdi de Survivor için gün saymaya başladı.

Acun Ilıcalı 'Survivor yarışmasına bu yıl 200 bin üzerinde başvuru yapıldığını' söylerken ilk elemeden geçen isimlerle kendisinin görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin beklenen ilgiyi görmemesi üzerine MasterChef yarışmasını erkenden yayına almıştı ancak TV8'de MasterChef'te geçmiş yıllardaki ilgiyi toplamadı.

Acun Ilıcalı kanalı ile adeta özdeşleşen yarışması Survivor için titiz bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Survivor için adayların olduğu anları takipçileri ile paylaşan Ilıcalı videosunda tanıdık bir yüzün de aday olduğunu göstermiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşım nedeniyle işinden olan ve gündeme Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı görüntüler ile gelen Oyuncu Mehmet Tan'ın da adaylar arasında olduğu görüldü.

Mehmet Tan Aile dizisinde ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapmış ve dizi bittikten uzun bir zaman sonra oradaki anların olduğu videolar paylaşmıştı.

Bir anda gündeme gelen Tan'ın videoları ünlü oyuncunun kolay sahnelerde bile dublör kullandığı yönünde polemiklere neden olmuştu. Tan'ın gündeme gelmesi ile çalıştığı ajans isim ile yollarını ayırdığını da ilan etmişti.

Tan'ın yaşadıkları üzerine oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'da bir açıklama yapmış ve genç isme destek olmuştu.

Tatlıtuğ, konu ile ilgili olarak "Hiç kimsenin, özellikle de set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.” demişti.

Mehmet Tan, Ilıcalı'nın kendisinin de adaylar arasında yer aldığı videonun basına yansıması sonrası kendi sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Tan'ın Survivor'a katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.