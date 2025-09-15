PayPal Links özelliği duyuruldu: Kripto ile ödeme devri başladı

PayPal, kullanıcıların birbirlerine tek seferlik ve kişiye özel linkler aracılığıyla ödeme yapmasını sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçiriyor. “PayPal Links” adı verilen bu özellik, şirketin daha önceki kişisel ödeme sistemi PayPal Me ile birlikte kullanılabilecek. PayPal Me, kullanıcıların profil bilgilerini paylaşarak ödeme almalarını kolaylaştırıyordu; yeni sistem ise ödeme taleplerini ve gönderimlerini daha doğrudan hâle getiriyor.

Yeni sistem, kullanıcıların belirli bir tutarı seçip tek seferlik link oluşturarak ödeme göndermelerine veya talep etmelerine olanak tanıyor. Bu sayede alıcı ve gönderici arasında profil doğrulama gibi ek adımlar gerekmiyor, ödeme süreci hızlanıyor ve daha basit hâle geliyor.

KRİPTO ÖDEMELERİYLE ENTEGRASYON

PayPal, önümüzdeki dönemde bu linkler üzerinden kripto ödemelerini de destekleyecek. Kullanıcılar Bitcoin, Ethereum, PYUSD ve diğer dijital para birimlerini PayPal, Venmo ve destekleyen diğer cüzdanlara gönderebilecek. İlk olarak ABD’de kullanıma sunulacak özellik, kısa süre içinde İngiltere, İtalya ve diğer pazarlara da açılacak.

LİNK OLUŞTURMA VE KULLANIM SÜRECİ

PayPal Link oluşturmak isteyen kullanıcılar, PayPal uygulamasını açarak ödeme veya talep detaylarını giriyor ve özel, tek seferlik linklerini üretiyor. Bu linkler, çevrimiçi sohbetler, mesajlaşmalar veya sosyal medya üzerinden paylaşılabiliyor. Ödemeyi kabul eden kişi linke tıklayarak PayPal uygulaması üzerinden ödemeyi tamamlıyor; fonlar anında transfer ediliyor.

Herhangi bir link 10 gün içinde kullanılmazsa geçerliliğini yitiriyor. Kullanıcılar isterse hatırlatma gönderebiliyor veya linki iptal edebiliyor. Ayrıca kişisel ödemeler 1099-K raporlama yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

PayPal Links, hem günlük ödemeleri hem de kripto gönderimlerini basitleştirerek, kullanıcılar için ödeme deneyimini yeniden tanımlıyor.