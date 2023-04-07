Özge Özpirinçci bebek pusetini pazar arabası yaptı

Bundan iki yıl önce Burak Yamantürk ile olan birlikteliğinden bir çocuk dünyaya getiren Özge Özpirinçci o zamandan bu yana annelik duygusunu yoğun bir şekilde yaşıyor.

Sosyal medya hesabından zaman zaman çocuğuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Özge Özpirinçci, bu defa takipçilerinin karşısına esprili bir paylaşımla çıktı.

Bebeğiyle birlikte mahalle pazarına çıkan ve alışveriş yapan Özpirinçci, dönüşte aldığı pazarlıkları bebeğinin pusetine koyunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Pusetin boş bulduğu yerlerine pazar poşetlerini yerleştiren güzel oyuncu puseti adeta bir pazar arabası olarak kullandı ve bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

İşte Özge Özpirinçci'nin o paylaşımları: