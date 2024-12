Pazarcının ekonomi savunması yok artık dedirtti! İkinci 'çıkar telefonunu göster' tartışması

Pazarda konuşan bir kadın vatandaşın sözleri sonrası araya giren pazar esnafının sözleri akıllara "Çıkar telefonunu göster" tartışmasını getirdi.

İzmir’deki pazarda alışveriş yapan Cenile Yaşık isimli bir vatandaş iktidarın ''itibardan tasarruf olmaz'' sözlerine fiyatlar üzerinden tepki gösterdi.

"HİÇ Mİ VİCDAN, MERHAMET YOK"

Enflasyonun gerçekte 100 olduğunu söyleyen Yaşık, pazardan hiçbir şey alamadığını belirterek, “Sebze, bir karnabahar, zeytin ve meyve aldım bin lira. Çanta dolmadı bin lira para gittik. Geçen yıl bu çanta 500 liraya dolduruyordum. Yumurtasından peynirine her şeyi alıyordum. Şu anda peynir yok, yumurta yok. Yemeklik hiçbir şey yok. Enflasyon çok fazla. Gerçekten bunaldık. Dul maaşı alıyorum ben 10 bin lira. Nasıl geçineyim 10 bin lirayla? Her şey zamlı. Hafta haftayı tutmuyor. Ürünler yüzde 100 zamlandı. Geçen sene arabayı 300 liraya dolduruyordum. Çok zor durumdayız. Çok zor. Bunaldık artık. Başımızdaki ya gitsin ya da bizi kurtarsın. Markete gidemiyorsun, pazar gidemiyorsun? Biz ne yapacağız. Hiç mi vicdan, merhamet yok. Biz tavuk, et, kıyma alamıyoruz. Artık delirmemek elde değil'' ifadelerini kullandı.

"ÇIK DIŞARIYA BAK ÇIK"

Kadın vatandaşların söylediklerine tepki gösteren bir Pazar esnafı ise Türkiye ekonomisinin çok iyi olduğunu savundu. “Bu dünya zengin dünyasıdır” diyen esnaf, “Senin evin olursa sende kiracıdan 20 bin lira istersin. İnsanda vicdan olacak vicdan. Her şey güllük gülistanlık. Bak dışarıya git hepsi sıfır araba. Herkeste sıfır araba var. Nereden geliyor bu para? Herkes güllük gülistanlık yaşıyor. Zaten tembel adam tembeldir. Köşede araba bekle bin tane araba geçer. Eskiden biz eşek alamıyorduk. Her evde 3 araba var” şeklinde konuştu.

KADIN VATANDAŞA ALKIŞ TUFANI

Pazarcının sözlerine “Millet çöpten ekmek topluyor. Senin karnın tok ama birazda diğerlerini düşün” diyerek karşı çıkan Yaşık, pazardaki diğer esnaflar tarafından alkışlandı. Pazarcı ise kadın vatandaşa “Millet tembel” eleştirisinde bulundu.