Pazarda izdiham! Fiyatı 200 liradan 100 liraya düşünce birbirlerini ezdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pazarda izdiham! Fiyatı 200 liradan 100 liraya düşünce birbirlerini ezdiler

Bolu'da pazarda 200 liraya satılan kanlıca mantarı 100 liradan satışa sunulunca dakikalar içinde bitti. Mantar almak isteyen vatandaşlar ise birbirine girdi.

Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'ne kurulan pazar alanında kanlıca mantarları satılmaya başlayınca olanlar oldu.

Çorum'dan topladıkları mantarları Bolu pazarında 100 liradan satışa sunan Ercan Kel'in isimli pazarcının ürünleri dakikalar içerisinde tükendi.

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"ACELE EDİYORLAR MANTAR ÇOK"

Bolu pazarında 180-200 lira arasında satılan mantarın 100 liraya almak isteyen vatandaşlar ise adeta birbirlerine girdi. Müşterilerin taleplerine yetişemeyen satıcı Ercan Kel, “Acele ediyorlar mantar çok” dedi.

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Mehmet Ulusoy, “Geçen hafta 200 liraydı, bu hafta 100 lira. Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş” diye konuştu.

Mantarın fiyatının ucuz olduğu için aldığını belirten bir vatandaş ise “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” dedi.

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