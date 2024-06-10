Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor

Bilecik'e bağlı Ulupınar Köyü'nde yaşayan Yalçın Nar, eşinin teşviki ile yonca ekimi yapılan bahçesini daha verimli hale getirmek ve gelirini artırmak amacıyla çilek üretimine yöneldi.

Devlet destekli 40 dönümlük bahçesinde çilek yetiştiren Nar, "seç-al" sloganıyla bahçesini halka açtı. 41 yaşındaki Nar, büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için yonca ekimi yaparken, geçen yıl itibarıyla Yediveren cinsi organik çilek üretimine başladı. Kaliteli ve yoğun talep gören çileklerini dalından tüketiciye ulaştıran Nar, Bilecik’in yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Yalova gibi çevre illerden de müşterilerine satış yapıyor.

EŞİNİN TEŞVİKİYLE ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLADI

Daha fazla kazanç sağlamak amacıyla bu işe başladığını belirten Nar, eşinin önerisi ve pazarda çileğin pahalı olduğunu görmesi üzerine çilek üretimine geçtiğini söyledi.

Nar, "Bu işe eşimin tavsiyesi üzerine ve pazarda çileğin pahalı olduğunu gördüğüm için başladık. Bir iki dönüm ile başladık, şu an 40 dönüme kadar çıktık. Hedefimiz daha da büyümek. Yıllık 40 dönümden 40 ton çilek üretiyoruz. Bunları pazarda ve manavda değerlendiriyoruz. Vatandaşlar bahçeye gelip, beğendiği çileği dalından toplama imkânına sahip oluyor. Hedefimiz daha da fazla dönüme çıkmak ve dış pazara açılmak" dedi.

ÜRETİMİ YIL BOYUNA YAYMA HEDEFİ

Hava şartlarından dolayı şu anda 6 ay üretim yapabildiklerini belirten Nar, "Bulunduğumuz bölgedeki hava şartlarından dolayı 6 ay üretim yapabiliyoruz. Bunu 12 aya çıkarmak istiyoruz. Üretimi sera gibi yerlerde yapmayı planlıyoruz. İlk hedefimiz vatandaşların gelip beğendiği, seçtiği, tadına baktığı çileği toplama imkânı sunmak ve bu durumdan memnun kalmalarını sağlamak. İlk önceliğimiz bu" şeklinde konuştu.