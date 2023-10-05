Pazarda park yeri tartışması kanlı bitti

Kütahya'da pazar yerinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pazarda park yeri tartışması kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana gelen olayda, araç park etme meselesi yüzünden M.E ve A.Ö arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Duruma sinirlenen A.Ö. tartışmadan saatler sonra pazar yerine geri gelerek tartıştığı pazarcı esnaf M.E.'yi bacağından tüfekle vurdu. Tüfekten çıkan saçmalardan bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

aw045667-01.jpg

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Maltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı Gündem
Kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü, ABD bayraklı motoryatta yakalandı
Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi Bilim
Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi
Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı Dünya
Zelenskiy'den Kiev Büyükelçisi Güldere’ye liyakat nişanı
Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu Gündem
Cumhur İttifakı'nda ‘Nazilli Belediyespor’ krizi: Tehdit iddiası gerilime neden oldu
90'lar akımına Bergüzar Korel de katıldı Magazin
90'lar akımına Bergüzar Korel de katıldı
ABD el koyduğu İran'a ait mermileri Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı Dünya
ABD el koyduğu İran'a ait mermileri Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı