Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı arttı, geçişler hızlandı

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı, yeni yüzüyle sınırlar arası geçişi rahat ve hızlı hale getirdi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı arttı, geçişler hızlandı

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu sene mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında iki olan (bir giriş, bir çıkış) peron sayısı, 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı, 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta alışveriş mağazaları yer aldı. Sınır kapısında bunun yanında x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün bulunduğu bina da yapıldı.

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YOLCULAR MEMNUN

Pazarkule'yi kullananlar, modernizasyonun ardından geçişlerin hızlı ve rahat olması dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Yunanistan vatandaşı Giannis Papadopulos, modernizasyon sonrası sınır kapısından geçişlerin eskiye göre daha hızlandığını söyledi.

Pazarkule'nin yenilenmesini beğendiğini ancak Yunanistan'daki sınır kapısının da aynı oranda yenilenmesinin artık zorunlu hale geldiğini ifade eden Papadopulos, "Sınır kapısının yenilenmesi tabii ki güzel bir şey, herkes için geçişler daha kolay olacak. Tabii Pazarkule'nin bu yeniliğine Yunanistan tarafının da cevap vermesi gerekir, Kastanies Sınır Kapısı da yenilenirse geçişler daha da hızlı ve rahat olur." dedi.

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Bratika Paraskevi de Pazarkule'den daha hızlı ve beklemeden geçtiklerini söyledi.

Haftada bir Edirne'ye alışveriş için geldiğini belirten Paraskevi, Kastanies'in de Pazarkule gibi yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Panagiotopulos Dimitris ise Pazarkule'den kısa sürede, beklemeden geçtiklerini belirtti.

Dimitris, kendi ülkesinin sınır kapısının da en kısa sürede yenilenmesi gerektiğini söyledi.

(Kaynak: AA)

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