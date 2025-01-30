Pedri, 2030'a kadar Barcelona'da

Barcelona, kadrosundaki önemli oyuncuların geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gerard Martín ve Ronald Araújo’nun sözleşmelerini uzatan Katalan devi, şimdi de genç orta saha oyuncusu Pedri ile anlaşmaya varmış durumda. Bugün öğle saatlerinde Camp Nou’daki kulüp ofislerine gidecek olan yıldız futbolcunun, 2026’da sona erecek olan mevcut kontratını 2030’a kadar uzatacağı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarına göre, Barcelona yönetimi Pedri’yi takımın geleceğinde kritik bir oyuncu olarak görüyor ve bu nedenle onunla yapılan görüşmeler sorunsuz ilerledi. Anlaşmanın birkaç aydır şekillendiği ve iki tarafın da kısa sürede mutabakata vardığı ifade ediliyor. Teknik direktör Hansi Flick’in de oyuncuya büyük önem verdiği, Pedri’nin sadece Valencia maçını kaçırdığı ve orta sahadaki performansının takım için vazgeçilmez olduğu belirtiliyor.

SIRADAKİ İSİMLER

Pedri’nin imzasının ardından Barcelona’nın, bir süredir üzerinde çalıştığı diğer yenileme planlarına da hız vermesi bekleniyor. Takımın iki önemli oyuncusu Gavi ve İñigo Martínez ile de prensip anlaşmasına varıldığı ve kısa süre içinde bu futbolcuların da sözleşmelerini uzatacakları belirtiliyor.

Sportif direktör Deco, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona’nın kilit oyuncularını elinde tutma konusunda kararlı olduğunu söylemişti. Nitekim kısa süre içinde Araujo ve Gerard Martín’in sözleşmeleri yenilendi ve bugün de Pedri bu listeye eklenecek. Yönetimin, güçlü bir çekirdek kadro oluşturarak uzun vadeli başarı için şimdiden adımlar attığı gözleniyor.