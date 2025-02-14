Pegasus uçağında kavga. Pilot Erzurum'a iniş yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pegasus uçağında kavga. Pilot Erzurum'a iniş yaptı

Antalya'dan Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pilotu yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erzurum'a zorunu iniş yaptı. Havalimanına gelen polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya’dan Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitmek üzere havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağında Kazakistanlı 2 kadın ile Ukraynalı bir çift arasında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pilot, geçiş güzergahı üzerinde oldukları Erzurum Havalimanı'na saat 02.00 sıralarında zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine havalimanına giden polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadın ve bir erkek yolcuyu gözaltına aldı.

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Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın ve kadın ve kocasını sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan yolcular, polis merkezine götürüldü.

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Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot ise seferine kaldığı yerden devam etti.

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