Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...
Pegasus'un yeni rotası Ankara ile Dublin arasında uçuşlar, 3 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

Pegasus Hava Yolları, yeni rotasını resmen duyurdu. Hava yolu şirketi, yeni rotasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İrlanda’nın başkenti olan Dublin’e uçacak.

İki başkenti birbirine bağlayacak uçuşlar, haftada 3 frekans düzenlenecek. Seferlerin ilki 3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

69,99 EURO'DAN SATIŞA SUNULDU

İrlanda’nın başkenti Dublin’e Ankara’dan gerçekleştirilecek uçuşların biletleri 69,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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UÇUŞ ZAMANLARI BELLİ OLDU

Uçuşlar; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Dublin Havalimanı’na Çarşamba ve Pazar günleri saat 09:50 ve Cuma günleri saat 10:00’da düzenlenecek.

Dublin Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine Çarşamba ve Pazar günleri saat 13:25 ve Cuma günleri saat 13:35’te olacak.

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