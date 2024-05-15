Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...

Pegasus Hava Yolları, yeni rotasını resmen duyurdu. Hava yolu şirketi, yeni rotasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İrlanda’nın başkenti olan Dublin’e uçacak.

İki başkenti birbirine bağlayacak uçuşlar, haftada 3 frekans düzenlenecek. Seferlerin ilki 3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

69,99 EURO'DAN SATIŞA SUNULDU

İrlanda’nın başkenti Dublin’e Ankara’dan gerçekleştirilecek uçuşların biletleri 69,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

UÇUŞ ZAMANLARI BELLİ OLDU

Uçuşlar; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Dublin Havalimanı’na Çarşamba ve Pazar günleri saat 09:50 ve Cuma günleri saat 10:00’da düzenlenecek.

Dublin Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise yine Çarşamba ve Pazar günleri saat 13:25 ve Cuma günleri saat 13:35’te olacak.