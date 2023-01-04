Bu görüntülere hazır mısınız? Pek yakında Türkiye'de

Bazı şehirlerimize henüz uğramayan kar, öyle bir geliş yapacak ki kardan adeta göz gözü görmeyecek. Türkiye'de bu sene La Nina kışına sahne olacak. La Nina'nın kış ve sonbahar aylarını etkileyeceği belirtiliyor.

Videoda bir kar küreme aracının sürücüsü yolu temizlerken buzlanma nedeniyle aracının hakimiyetini kaybederek kaymaya başlıyor. Şoför, korna çalarak yayaları uyarmaya çalışırken, ilk önce yolun sağ tarafında park etmiş bir araca çarpıyor.

Daha sonra az ilerdeki 2 araca birden çarpan kar küreme aracının şoförü onları sürüklemeye başlıyor. Bu arada kazayı cep telefonuyla kayıt altına alan kadının "Eyvah eyvah" sesleri duyuluyor. Metrelerce sürüklenen araçlar ile kar küreme aracı bir minibüse çarpıyor. Sürüklenen 2 araç burada dururken kar küreme aracı bir başka araca daha çarptıktan sonra duruyor.

Bu tür kazaların bu kış da sıkça tekrarlanabileceği belirtiliyor.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.