Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Konuşma yetisini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Konuşma yetisini kaybetti

Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakterini canlandıran oyuncu Peker Açıkalın’ın beyin kanaması geçirdiği aktarıldı.

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi.

Ayrıca Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi. Öte yandan oyuncu Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

Açıkalın Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede yer almıştı.

Özellikle Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde İstanbul'da doğan Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra, Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrolarında oyunculuk yaptı.

1987 yılında Nilüfer Açıkalın ile evlenen Açıkalın, çiftin 1994 yılında ayrılmasıyla bu evliliği sona erdirdi.

Televizyon dünyasında, Çiçek Taksi dizisindeki Fırıldak Ömer rolü ile tanınan Açıkalın, Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteri ile büyük beğeni topladı.

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