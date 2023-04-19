Pekin’de hastanede korkunç yangın: En az 29 kişi öldü

Çin’in başkenti Pekin’in Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölge belediye başkan yardımcısı Li Zongrong Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında kurbanların ailelerine "içten başsağlığı" dilediğini bildirdi.

SORUMLULAR TUTUKLANDI

Yetkililer, aralarında hastane müdürü ve şirketin binada tadilattan sorumlu çalışanlarının da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Beijing Daily gazetesine göre, kurtarma ekipleri 71 hastayı iki saat içinde tahliye ederken, yangında yaralananların net sayısı ve durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Pekin'de başka bir resmi gazete olan Beijing Youth Daily'nin haberine göre ise, hasta ailelerin birçoğu yakınlarıyla iletişimlerini kaybettiklerini ve kayıpların çoğunun yürümekte güçlük çeken yaşlı insanlar olduğunu söyledi.