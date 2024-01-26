Pekmez şifa deposuna dönüşüyor. Bir kaşık atmanız yeterli

Pekmez, kış aylarında sağlığımız için çok faydalı olan doğal bir besindir. Meyvelerin suyunun kaynatılarak koyulaştırılmasıyla elde edilir. Üzüm, incir veya dut gibi meyvelerden yapılabilir. Şeker katmadan pişirilir.

Pekmez, B vitaminleri, antioksidanlar ve demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Enerji veren doğal şekerler, lif ve protein de içerir. Pekmeze bir kaşık ekleyeceğiniz bu ürün ise sağlığınıza çok daha fazla yarar sağlar.

Zencefil ve pekmez karışımı

Zencefil ve pekmez karışımı, sağlığımız için birçok fayda sunan bir doğal ilaçtır. Zencefil, çiçekli bir bitkidir ve iltihap önleyici, antioksidan ve sindirime yardımcı özelliklere sahiptir.

Pekmez de vitamin ve mineral açısından zengindir. Zencefil ve pekmez bir araya geldiğinde, birçok sağlık problemine karşı koruma sağlar. Bu karışım, bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Pekmezde bulunan demir, kansızlığı önlemeye yardımcı olurken, zencefilin sıcak etkisi kan dolaşımını artırır. Bu sayede, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların belirtilerini azaltır. Ayrıca mide ve bağırsak rahatsızlıklarını da iyileştirir.

Bu karışımın iltihap önleyici ve sakinleştirici etkisi, adet sancılarını ve ağrılarını hafifletir. Yarım çay kaşığı toz zencefili iki yemek kaşığı pekmeze karıştırıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

NOT: Bu bilgi sadece genel bir bilgidir. Herhangi bir yan etki yaşamamak için kullanmadan önce doktorunuza başvurun.

Zencefil, bronşları açarak solunumunuzu kolaylaştırır. Ayrıca zencefil, enerji sağlar ve ağrıları dindirir.

Zencefil ve pekmez tek başlarına bile çok yararlıdır, ama bir araya geldiklerinde doğal bir şifa kaynağı olurlar.

HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Öncelikle 2 yemek kaşığı pekmez, yarım çay kaşığı toz zencefil ve 6-7 damla limon suyu bir kapta karıştırın.

Karışımı iyice karıştırdıktan sonra sabah aç karnına için. Bu pekmez ve zencefil karışımını bir hafta süreyle her gün için.

Bu karışım, öksürüğü önlemede çok etkilidir. Kış mevsiminde sık görülen öksürük sorunu için bu karışımı kullanmanızı öneririz.