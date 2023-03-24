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  • Pele'nin gizli çocuğu ortaya çıktı. Vasiyetindeki isim konuştu

Pele'nin gizli çocuğu ortaya çıktı. Vasiyetindeki isim konuştu

Pele'nin vasiyetinde flaş bir detay ortaya çıktı. Brezilya basınında gündem olan habere göre Pele'nin gizli bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:49
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Pele’nin gizli çocuğu olduğu vasiyetinde ortaya çıktı

Pele'nin gizli çocuğu ortaya çıktı. Vasiyetindeki isim konuştu
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Brezilyalı efsanevi futbolcu 29 Aralık 2022’de 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Pele’nin vasiyetine, çocuğu olduğu öne sürülen yeni bir vârisin adını yazdığı ortaya çıktı.

Futbolcunun resmi olarak 7 çocuğu var. Ancak habere göre, Pele’nin hayatı boyunca gizlediği kızı Maria do Socorro Azevedo’nun ismi vasiyetinde yer aldı.

Pele’nin vasiyetinde, Maria’nın DNA testiyle kızı olduğu kesinleşirse servetinden pay alacağını yazdığı öne sürüldü.

DNA testi yapılacak olan Maria, “Annem ile babam Pele 1980’lerde ilişki yaşamış” dedi.

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