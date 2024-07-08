Pelin Akil’den teknede bikinili pozlar

38 yaşındaki ünlü oyuncu Pelin Akil, yaz mevsiminin tadını teknede çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Akil, bikinili pozlarıyla da büyük beğeni topladı.

Akil'in, denizin ve güneşin tadını çıkardığı fotoğraflara, takipçileri tarafından beğeni yağdı.

Tatilin keyfini doyasıya çıkaran ünlü oyuncuya takipçileri tarafından “Süpersin”, “Bu güzellik karşısında dilim tutuldu” ve “Çok güzelsin” gibi yorumlar yapıldı.​​​​​​​

Ünlü oyuncuya tatilde eşi Anıl Altan ve ikiz çocukları da eşlik etti.

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