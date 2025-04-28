Pelin Akil'in kocasını öptüğü anlar gündem oldu! Ayrıldıkları konuşuluyordu

2016 yılında Pelin Akil ile nikah masasına oturan Anıl Altan’ bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya geldi. Parmak ile gösterilen çiftin mutluluğunda kara bulutlar dolaştığı söylenirken Anıl Altan’ın yaptığı hamle dikkatlerden kaçmadı.

“KONUŞMAYI UYGUN BULMUYORUZ DEMİŞTİ”

Bir süredir boşanma aşamasında oldukları söylenen ikiliden Pelin Akil, birkaç hafta önce "Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Anıl Altan'ın 17 Nisan'da 39 yaşına basan eşi Pelin Akil'in doğum gününde paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Bu hamle sonrası ayrılık iddiaları kuvvetlenirken; Pelin Akil'ın rol aldığı filmin galasında ikili ortaya çıktı. Evlerini ayırdıkları sık sık gündeme gelen ikiliden Anıl Altan eşini galada yalnız bırakmadı.

EŞİNİ ÖPTÜĞÜ ANLAR OLAY OLDU

"Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galasında siyah elbisesiyle boy gösteren Pelin Akil'in çocukları ve eşi ise seyirci olarak dikkat çekti.

Bir ara çocuklarının yanına gelen Akil kızlarına sarılıp öperken eşi Anıl Altan'ı da öpünce o anlar sosyal medyayı salladı.

Pelin Akil'in kocasını öptüğü anlara "Ne kadar sıradan oldu", "Eve gelen akrabayla selamlaşıyorumdur", "Anıl'ın umursamazlığı her şeyi anlatıyor", "Bu çift ayrılmış ya şu öpüşmeden belli" yorumları yağdı.