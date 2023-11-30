Pembe elmaslar nasıl ortaya çıktı? Dünyanın en değerli elması

Dünyanın en değerli elmaslarından biri pembe elmastır. Elmaslar saf ve kusursuzdur. Ancak bazı bozulmalar uğrarlarsa renk alabilirler.

Krital yapıdaki bozulmalar elmasıni yeşil, pembe, kırmızı renk almasına neden olur. Örnek olarak azot, bir elmasın renginin sarı veya kahverengi olmasını sağlar.

Bor ise elmasın gri yada mavimsi bir renge bürünmesine sebep olur. Şekildeki kalıcı bozulmalar ise pembe ya da kırmızı renge yol açar.

En nadir rastlanılan elmas türlerinden biri de kırmızıdır. Ancak doğada en sık rastlanılan elmas saf karbondan oluşan renksiz elmastır.

Doğal elmaslar atomların kristal yapıya tek tek eklenmesi ile yüzyıllar içinde oluşur.