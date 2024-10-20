‘Pembe Top’ Çağla Şıkel’le havalandı!

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen ‘Pembe Top’, bu yılki gönüllü destekçisi Çağla Şıkel’le birlikte 11’inci kez sahaya indi.

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 11'inci kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Pembe Top Sahada' projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Çağla Şıkel, Anadolu Efes SK Olympiacos karşılaşmasının hava atışını Pembe Top ile yaptı.

"GÖNÜLDEN HER ZAMAN DESTEK VERİYORUM"

Şıkel, maçın molasında maskotun davetiyle sahaya girip, karşılıklı dans etti. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken sunucu, "İlk yılından bu yana yakından takip ettiğim gerek sabah programım gerekse sosyal medya hesaplarımda destek verdiğim projede bu yıl Pembe Top ile hava atışı yaptığım için mutluyum. Gönülden her zaman destek veriyorum. Pembe Top Sahada projesi aracılığıyla kadınlara bir kez daha seslenmek istiyorum. Çok önemli bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Erken tanının hayat kurtardığını biliyoruz. Bu kadar önemli bir hastalıkta erken farkındalık yaratmak ve bu atmosferde olmak ayrı heyecanlı ama gönülden destek olmak benim için çok anlamlı... Meme sağlığımız için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek, özellikle 40 yaşın üstünde yılda bir kez mamografi çektirmek erken tanı için çok önemli. Sağlığımıza harcayacağımız bu kısacık zaman sevdiklerimizle geçireceğimiz nicelerinin anahtarı" dedi.