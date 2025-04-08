'Pembe'den Kızılcık Şerbeti'ne sitem dolu veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu için veda pastası kesildi.

Kızılcık Şerbeti, dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin Pembe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti.

Sevilen oyuncunun diziden ayrılma sebebinin senaryoya dayandığı iddia edildi. Veda pastası kesilirken buruk olduğu görülen oyuncuya set arkadaşları veda için pasta kesti.

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Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Pembe karakterinin hikâyesinin sona erdiği ifade edildi.

Sibel Taşçıoğlu, pasta kesilirken 'birlikte başladığımız işi keşke birlikte bitirebilseydik' dedi. Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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