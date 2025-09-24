Penaltıda bildiğiniz her şeyi unutun! Değişiyor

Futbolda penaltı kuralında köklü bir değişiklik olabileceği iddia edildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın üzerinde çalıştığı değişikliğin 2026 Dünya Kupası'nda uygulanabileceği belirtiliyor.

Eski İspanyol hakem Eduardo Iturralde basına yaptığı açıklamada, FIFA'da kuralla ilgili tartışmalar ve değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Yeni öneriye göre, kaleci topu yakalar ya da savuşturursa oyun duracak. Hücum oyuncuları dönen topa dokunamayacak. Savunma yapan takım serbest vuruşla oyunu başlatacak.

Topun direklerden oyun alanına dönmesi durumunda ne olacağı ise belirsiz. Kural değişikliğiyle ilgili görüşmelerde ilerleme sağlanırsa bu durum da netleştirilecek.

Öneri kabul edilirse yeni kural; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak.