Pençe-Kilit, şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli güvenlik korucusu Hamza Ayaz, dün geçirdiği kalp krizi sonrası askeri helikopterle kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen tören sonrası, askeri helikopterle memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesine getirildi. Ayaz için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulup, Ayaz'ın öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Enver Türkmen'in yaptığı duanın ardından Ayaz'ın naaşı, ilçenin kırsal Sümer Mahallesi'ne götürüldü.

Buradaki törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, Ayaz'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik istendi. Ayaz'ın yakınları tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Vali Tuncay Akkoyun, Ayaz'ın ailesine Türk bayrağı ve fotoğrafını verdi.