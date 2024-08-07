Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldığını bildirdi.

Saldırı sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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