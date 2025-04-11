Pençe-Kilit’te dev operasyon: Ele geçirilenler malzemeler şoke etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

ÖTE YANDAN ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞU ŞEKİLDE:

"7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12,7 milimetre Doçka mühimmat, 682 adet 5,56 milimetre mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 2 Kindle, 4 telefon, 3 kamera, go-pro kamera, Doçka silahına ait parçalar, 5 fünye, el jeneratörü ve terör örgütüne ait dokümanlar."