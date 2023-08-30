Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

KAYNAK: İHA
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Buğra ÇALGAY, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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ACI HABER AİLEYE ULAŞTIRILDI

Şehidin ailesi, acı haberi aldı.

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Tokatlı hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay (29) Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Şükran Çalgay'ın geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği, eşi Esmanur Çalgay'ın ise Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Çalgay'ın baba ocağına, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu geldi.

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