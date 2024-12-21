Pendikspor İstanbulspor ile evinde berabere kaldı

Kaynak: İHA
Pendikspor İstanbulspor ile evinde berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz (Tarık Tekdal dk. 90), Welinton, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Alpaslan Öztürk dk. 87), İbrahim Akdağ (Bekir Karadeniz dk. 46), Enes Keskin (Yonathan del Valle dk. 46), Leandro Kappel (Samet Asatekin dk. 67), Emeka Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Murat Akça, Furkan Mehmet Doğan, Erdem Çalık, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly, Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dijlan Aydın dk. 87)
David Sambissa (Yunus Bahadır dk. 74), Florian Loshaj (Muammer Sarıkaya dk. 62), Diarra (Yusuf Ali Özer dk. 75), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Duhan Aksu, Michael Ologo, Kerem Şen, Demir Mermerci, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Eze (dk. 85) (Pendikspor), Diarra (dk. 9) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Enes Keskin, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Pendikspor), Fatih Tultak (İstanbulspor)

Son Haberler
Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu
Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu
Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı
Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı
Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti
AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı
AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı
Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı
Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı