Pendikspor'dan flaş Mert Hakan Yandaş isyanı

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Pendikspor'dan flaş Mert Hakan Yandaş isyanı
Hakem Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği iddia edilen Mert Hakan'ın PFDK'ye sevk edilmemesine Pendikspor'dan tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 29. haftasında yaşanan olaylar ile ilgili PFDK sevklerini duyurdu.

Fenerbahçe-Pendikspor maçında yaşanan olaylar ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü ve Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez PFDK'ye sevk edildi.

Maç sırasında hakemi buradan çıkamazsın diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Mert Hakan'ın sevk edilmemesine tepki gösteren Pendikspor yaptığı açıklamada, "TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaşı isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu şaha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz" dedi.

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