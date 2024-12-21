Pendik’te denize atlayan 79 yaşındaki kadın boğuldu

Kaynak: İHA

Pendik sahilde denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının denize atladığı an kameraya yansıdı.

Pendik sahilde denize atlayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının denize atladığı an kameraya yansıdı.

Olay 13.20 sıralarında Pendik sahilde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime A. isimli kadın bir süre bekledikten sonra denize atladı.

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Denizde hareketsiz bir şekilde kadını gören vatandaşlar polise ve 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi oluştururken dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Kadının cenazesi sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Azime A.'nın denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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