Pendik’te korku dolu anlar: Pendik’te dört katlı binanın bahçe zemini çöktü

Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Toros Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın bahçe zemininin bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sonucu bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, zemin bodrum kata çöktü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yerin etrafına şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çökme yaşanan alanda zabıta ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın tahliyesine gerek duyulmadığına karar verildi.

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'DEMİRLERİ ÇÜRÜMÜŞ'

Binada oturan Erdal Soylu, "Evde çocuklarla birlikte sohbet ediyorduk. Aradan 15 – 20 dakika geçti. Bir ses geldi. Sesin ne olduğunu anlamadık. Yakınımızda kentsel dönüşüm var. Sesin oradan geldiğini zannettik. Sonra aşağıya baktık binanın yan tarafında çökme olmuş. Yaralı yok. Çöken yerin altı boşluk. Demirleri çürümüş. Bina oradan bağımsız yapılmış. Binada herhangi bir sıkıntı yok. Alt tarafta bodrum olarak kullanılıyor. Burası da kentsel dönüşüme girdi. Ekipler inceleme yaptı. Bina tahliye edilmedi" diye konuştu.