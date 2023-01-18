18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kuyumcuyu soyan hırsızlar göbek atarak kutlama yaptı. ‘Pes’ dedirten görüntü

Kuyumcuyu soyan hırsızlar göbek atarak kutlama yaptı. ‘Pes’ dedirten görüntü

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kuyumcu dükkanını soyan hırsızlar, çaldıkları altınların kutlamasını sokak ortasında göbek atarak yaptı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 05:24
Takip Et

Pendik'te kuyumcuyu soyan hırsızlar göbek atarak kutlama yaptı

Kuyumcuyu soyan hırsızlar göbek atarak kutlama yaptı. ‘Pes’ dedirten görüntü
+
Aa
-

İstanbul Pendik'te üç hırsız, girdikleri bir kuyumcu dükkanından 10 milyon TL değerinde altın çaldı.

Ellerindeki metal cisimlerle dükkanın kepengini açarak içeri giren hırsızlar, tezgahların arkasına atlayıp soyguna başladı.

Kısa sürede içeride ne varsa toplayan hırsızlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Altınları aldıktan sonra dışarıda bekleyen arabaya geçen hırsızlardan birinin göbek atarak kutlama yapması ise ‘pes’ dedirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
2
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
4
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
5
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
7
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Zelenskiy: Putin'i durdurmazsak 3. Dünya Savaşı çıkar
﻿Zelenskiy: Putin'i durdurmazsak 3. Dünya Savaşı çıkar
﻿Zelenskiy: Putin'i durdurmazsak 3. Dünya Savaşı çıkar
﻿Önce yayaya sonra mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Önce yayaya sonra mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Önce yayaya sonra mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İran’da hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı
﻿İran’da hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı
﻿İran’da hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı
﻿Kaza yapan alkollü sürücü, aracı yol ortasında bırakıp kaçtı
﻿Kaza yapan alkollü sürücü, aracı yol ortasında bırakıp kaçtı
﻿Kaza yapan alkollü sürücü, aracı yol ortasında bırakıp kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.