Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik'te D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tur minibüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne seyir halinde olan Taylan Narin idaresindeki tur minibüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı ile durumu farkeden sürücü, içerisinde yolcu olmayan minibüsü emniyet şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfiye ekipleri geldi. İtfaiye, yanan minibüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Pendik’te seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Son Haberler
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı