Pendik'te vahşet. Başından vurulmuş ceset bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pendik'te vahşet. Başından vurulmuş ceset bulundu

İstanbul Pendik'te yol kenarında bulunan yeşillik alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin başından silahla vurulmuş olduğu tespit edildi.

Pendik'te Tersane Kavşağı'nda, yol kenarındaki yeşillik alanda sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedine rastlandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasından silahla vurulmuş halde bulunan cesedin Ahmet Ö. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi.

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Yoldan geçmekte olan Selahattin Yörenti, "Ne olduğunu bilmiyoruz ama konuşanlar ceset olduğunu söylüyor. Yoldan geçiyordum, polisleri ve polis şeridini gördüm, dikkatimi çekti. Merak ettiğim için durakta bekliyorum. Cinsiyetini bilmiyorum ama konuşanlar ceset olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.
İncelemelerin ardından, Ahmet Ö.'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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