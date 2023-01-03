Pendik’te vicdansız sürücü kediyi ezip kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

İHA - Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Audi markalı lüks otomobilin sürücüsü, süratli bir şekilde seyir halindeyken yaya geçidinde bulunan ve mahallelinin birlikte ilgilendiği ‘Sezar’ isimli kediyi ezdi. Sürücü ardından arkasına bakmadan kaçtı. Kazada ‘Sezar’ isimli kedi ağır yaralanırken yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücünün yaya geçidinde bulunan ‘Sezar’ isimli kediyi ezdiği ve arkasına bakmadan kaçtığı görülüyor.



“Araç yaya geçidinin üzerindeki kedimize çarptı, çarpmakla da kalmadı altına aldı”

Kazayı gören esnaf Tuna Zorlu, “Hızlı gelen araç yaya geçidinin üzerindeki kedimize çarptı. Çarpmakla da kalmadı, altına aldı, durmadı. Kediye çarptıktan sonra durmayarak yolun soluna doğru yukarıya kaçtı. Kedi yaya geçidinde olmasına rağmen durmadı. Çok hızlıydı. Ondan sonra araç tekrar geldi. Biz ‘dur’ dememize rağmen araç durmadı. Amacımız kediyi arabaya atıp bir veterinere veya herhangi bir yere götürmekti. Ama nasip olmadı, sürücü kaçtı gitti. Son dönüşünde ‘dur’ dememize rağmen durmadı ve aracı üzerimize sürdü. Resmen kaçtı yani. Kedi komadaydı. Can çekişiyordu. Akabinde de yetkilileri aradık. Geldiler, görevlerini yaptılar. Teşekkür ederim. Ama kedimiz gitti. Bu insan da olabilirdi. Tekrar söylüyorum yaya geçidinde oldu. İnsan da olabilirdi. Burası dar bir sokak, Pendik’in en eski mahallelerinden biri. Kedinin iç kanaması olduğu söylendi durumu da çok ağır. Yaşayacağını zannetmiyorum. Üzgünüz, bir can gitti“ dedi.