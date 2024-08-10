Pendik'te yıkılan binada asılı bayrağı gören operatör çalışmayı durdurdu

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Pendik Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binaya İETT otobüsünün çarpmasının ardından binanın yıkımına başlanmıştı.

Yıkım çalışmaları devam ederken, kepçe operatörü Yusuf Bozkurt, binanın ikinci katında asılı duran Türk bayrağını gördü.

Bayrağın zarar görmemesi için çalışmasını durdurarak bayrağı dikkatlice aldı ve daha sonra işine devam etti.

Kepçe operatörünün bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.