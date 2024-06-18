Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi

Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hangi penguen en hızlı yüzüyor? Penguenlerin dişleri var mı? Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız, hadi listemize bakalım...

1/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 1

Günümüzde var olan 20 civarında penguen türü mevcut. Bunların tamamı yerkürenin güney yarısında yaşıyor. En kuzeydeki penguenler, ara sıra başlarını ekvatorun kuzeyine uzatan Galapagos penguenleridir.

2/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 2

İklim değişikliği muhtemelen farklı penguen türlerini farklı şekilde etkileyecek. Ancak Antarktika'da, birincil besin kaynağı olan krilin kaybının ana sorun olduğu görülmektedir. Deniz buzunun eridiği bazı bölgelerde kril yoğunluğu 1970'lerden bu yana yüzde 80 azaldı ve bu durum penguen popülasyonuna dolaylı olarak zarar verdi.

3/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 3

Çoğu penguen su altında saatte 6 ila 8 km hızla yüzebilir. En hızlı penguen olan gentoo ise saatte 35 km hıza ulaşabilir!

4/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 4

Penguenlerin smokine benzeyen kürkleri onların yüzerken kamufle olmalarını sağlar.

5/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 5

17 penguen türünden en çok nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda'nın sarı gözlü penguenidir.Son 20 yılda nüfusunun yaklaşık %70'ini kaybeden Yeni Zelanda'daki dik tepeli penguen ve nüfusun yaklaşık %50'sini kaybeden Galapagos pengueni de dahil olmak üzere diğer türlerin de başı dertte.

6/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 6

Penguenler duygularını en yoğun yaşayan hayvanlardandır. Sevindikleri zaman saçmalayacak kadar heyecanlanmaları onların en tipik özelliklerindendir.

7/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 7

Bilinen en eski penguen fosili, dinozorların toplu yok oluşundan yaklaşık 4-5 milyon yıl sonra, 61,6 milyon yıllık olduğu düşünülen bir kaya üzerinde bulunmuştur.

8/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 8

İki penguen türü dışındaki tüm penguen türleri, sayıları 200 ile yüz binlerce arasında değişen büyük koloniler halinde yaşar ve sadece koruma amacıyla ürerler.

9/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 9

Penguenler yılda bir kez feci bir tüy dökümü evresine girerler. Çoğu kuş yıl boyunca birkaç kez tüy döker, doğru ama penguenler diğerlerinden farklı olarak vücudundaki tüylerin hepsini birden kaybeder. Tüyleri olmadan yüzemezler ve balık tutamazlar, bu nedenle tüylerinin yenilenmesi için gereken 2-3 hafta boyunca hayatta kalabilmek için önceden kilo alırlar.

10/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 10

Pek çok penguen türü yüzgeçleriyle havada uçamaz ama sudan buza sıçrayarak havada bir süre durur.

11/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 11

Penguenlerin vücudunda preen denilen bir yağ bulunur ki bu su geçirmez olmalarını sağlar; vücutlarını yalıtmak ve suda süzülürken sürtünmeyi azaltmak için bunu tüylerine yayarlar.

12/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 12

Penguenler etoburdur: yüzerken yakaladıkları balık, kalamar, yengeç, kril ve diğer deniz ürünleriyle beslenirler. Yaz aylarında aktif, orta boy bir penguen her gün yaklaşık 2 kilo yiyecek yer, ancak kışın bunun sadece üçte birini yiyebilir.

13/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 13

Çok fazla deniz ürünü yemek, çok fazla tuzlu su içmek anlamına gelir, ancak penguenler bu olumsuzlukları gidermenin bir yolunu bulmuş durumdalar. Gözlerinin hemen üzerinde bulunan göz çevresi bezi, kan dolaşımındaki tuzu filtreler ve bu tuz daha sonra fatura yoluyla ya da hapşırma yoluyla dışarı atılır! Ancak bu, susuzluklarını gidermek için deniz suyu içtikleri anlamına gelmez. Penguenler eriyen su içer ve sıvı ihtiyacını gidermek için kar yerler.

14/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 14

Diğer kuşlar gibi penguenlerin de dişleri yoktur. Bunun yerine, ağızlarının iç kısmını kaplayan geriye bakan etli dikenleri var. Bunlar balık yemeklerini boğazlarına yönlendirmelerine yardımcı olur.

15/15
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi 15

Penguenlerin tüyleri aslında soğuktur hatta çevre soğukluğundan bile daha soğuktur.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Atlar hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Atlar hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Babalar Günü hakkında 10 gerçek
Babalar Günü hakkında 10 gerçek
Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Ağaçlar hakkında 10 gerçek
Ağaçlar hakkında 10 gerçek
Nazar boncuğu nasıl işe yarar?
Nazar boncuğu nasıl işe yarar?
Sessizliğin sesi olur mu?
Sessizliğin sesi olur mu?