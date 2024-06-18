Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi

Çok fazla deniz ürünü yemek, çok fazla tuzlu su içmek anlamına gelir, ancak penguenler bu olumsuzlukları gidermenin bir yolunu bulmuş durumdalar. Gözlerinin hemen üzerinde bulunan göz çevresi bezi, kan dolaşımındaki tuzu filtreler ve bu tuz daha sonra fatura yoluyla ya da hapşırma yoluyla dışarı atılır! Ancak bu, susuzluklarını gidermek için deniz suyu içtikleri anlamına gelmez. Penguenler eriyen su içer ve sıvı ihtiyacını gidermek için kar yerler.