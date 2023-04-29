Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son dönemde meydana gelen kazaların ardından “kritik görevler” dışındaki askeri helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurdu.

Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu

Pentagon, Alaska ve Kentucky'de meydana gelen askeri helikopter kazalarında 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından kritik görevler dışındaki askeri helikopter uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı James McConville yaptığı açıklamada, “Kaybettiklerimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güvenlik prosedürlerimizi, eğitim protokollerimizi gözden geçirmemizi ve en yüksek güvenlik ve yeterlilik seviyelerinde faaliyet gösterdiğimizden emin olmamızı daha da önemli hale getiren şey, onların kaybıdır” ifadelerini kullandı.

McConville, ordu pilotlarının ve mürettebatın kendilerine verilen görevi güvenli bir şekilde tamamlamaları güvenlik ve eğitim protokollerine odaklanacağını vurgulayarak, “Karar, gerekli eğitimi tamamlayana kadar kritik görevlere katılanlar hariç tüm ordu havacılarını kapsıyor” dedi.

Yarbay Terence Kelley, hava operasyonlarının askıya alınması emrinin yürürlüğe girdiğini belirtti. Buna göre aktif görevdeki pilotlar için ek eğitim 1-5 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, dün ABD’nin Alaska eyaletinde 2 Apache helikopterinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 asker hayatını kaybetmişti. 20 Mart'ta ise Kentucky'de 2 Black Hawk helikopterinin karıştığı kazada 9 asker yaşamını yitirmişti.

(İHA)

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