Pentagon, Gazze'ye seyyar liman inşaatı için 4 gemi yolluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ryder, "Gazze'de geçici bir iskele inşa etme misyonuna destek olmak üzere" 4 gemiyi hareket ettirdiklerini söyledi.

Amfibik askeri seyyar limanı görevi göreceğini belirttiği iskele için Ryder, büyük yüklerin kıyıya çıkarılmasın ve sevkiyatı kolaylaştıracağını söyledi.

Pentagon Sözcüsü, gemilerin Gazze'ye ulaşması ve seyyar limanın kurulması için toplam 60 gün süre belirlendiğini ifade etti.

Ryder, seyyar iskelenin tam olarak faaliyete geçmesi durumunda, ⁠"Günde yaklaşık 2 milyon öğün yemeğin teslimatını mümkün kılacağını" kaydetti.