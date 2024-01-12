Pentagon'dan savunma bakanının hastaneye kaldırılması olayı hakkında soruşturma

Pentagon Başmüfettişi Robert Storch, Bakan Austin, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ve diğer yetkililere gönderdiği bir notta bu aydan itibaren çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Storch, ilgili notta, “Soruşturmanın hedefi, Savunma Bakanının Aralık 2023-Ocak 2024'te hastaneye kaldırılmasıyla ilgili rolleri, süreçleri, prosedürleri, sorumlulukları ve eylemleri incelemek ve bakanlığın politika ve prosedürlerinin, üst düzey liderliğin sağlık veya başka sebeple görevinin başında olmadığında yetkilerin etkili şekilde devredilmesi ile zamanında ve uygun bildirimleri sağlamak için yeterli olup olmadığını incelemektir.” denildi.

Soruşturma ekibinin çalışmalarının Savunma Bakanı ofisi üzerinde duracağoını belirten Storch, ancak incelemelerle ilgili bilgilere sahip olabilecek ek ofis ve personelin de belirlenebileceği bilgisini paylaştı.

AUSTİN'İN HASTANEYE KALDIRILMASI

ABD'de, Savunma Bakanı Austin'in hastanede tedavi gördüğünün geç duyurulması tartışma yarattı.

Pentagon tarafından ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin, Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıktı ve bu durum da tepkilere sebep oldu.

Gündemden düşmeyen tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi günü evine taburcu edildiğini, ancak daha sonra yaşanan komplikasyonlar yüzünden 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte, Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekerken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanının "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını bildirdi.