Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi

ABD merkezli depolama ve organizasyon ürünleri perakendecisi The Container Store Group Inc., finansal kayıplar ve likidite sorunlarının artması nedeniyle yakında iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şirketin, borç verenlerin kontrolü altında bir yeniden yapılanma planı çerçevesinde ABD İflas Yasası'nın 11. Bölümü kapsamında koruma arayacağı öğrenildi. Bu adım, özellikle şirketin önemli bir finansal ortak olan Beyond Inc.'den beklenen 40 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşmemesi sonrası gündeme geldi. Beyond, finansman koşullarını yeterli bulmayarak anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.

229,8 MİLYON DOLAR BORCU VARDI

The Container Store, özellikle Netflix’in “Tidying Up” serisi sayesinde bir dönem popülerlik kazanmıştı. Ancak son yıllarda zayıf konut piyasası, düşük maliyetli rakiplerin artışı ve müşterilerin uygun fiyatlı çözümlere yönelmesi gibi nedenlerle bu popülerliğini kaybetti. Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 229,8 milyon dolar uzun vadeli borcu bulunuyordu.

40 MİLYON DOLARLIK YATIRIM BEKLİYORDU

New York Borsası, The Container Store Group'un adi hisselerini listeden çıkarmak için işlemlere başlamıştı. Perakendeci, hisselerinin 30 günden fazla bir süre ortalama 1 dolar işlem fiyatının altına düşmesinin ardından Mayıs 2024'te bir uyarı almış ancak şirketin hisseleri Ekim ayında Bed Bath & Beyond'un sahibi Beyond, Inc. ile The Container Store'a planlanan 40 milyon dolarlık yatırımı da içeren bir ortak girişimin duyurulmasıyla büyük bir artış yaşamıştı. Bu anlaşma, Beyond'un şirketin anlaşmanın finansman gereksinimlerini karşılama becerisine ilişkin endişelerini dile getirmesinden yalnızca bir ay sonra suya düştü.