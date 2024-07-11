Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayısa yönelik ticaret satış hacmi endeksini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 3,4 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 gerileme gösterdi.

Ticaret satış hacmi mayısta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 3,8 düştü. Yine aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 5,8 artış kaydetti.